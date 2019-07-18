كايلي جينر ترتدي بكيني أكبر منها عُمرًا بسعر باهظ

تُعد عارضة الأزياء العالميّة ناعومي كامبل، مصدر إلهامٍ فتيات عائلة كارداشيان- جينر، ولطالما قامت الأخوات باستنساخ إطلالتها في العديد من المواقع، وكان آخرها ارتداءُ كايلي جينر ملابس سباحة، سبق لكامبل ارتداؤها في عام 1994، من مجموعة شانيل للملابس الجاهزة لفصل الربيع.

وشاركت نجمة الواقع، 21 عامًا، سلسلةً من اللّقطات وهي ترتدي ملابس السّباحة، عبر حسابها على إنستغرام، من رحلتها التي اصطحبت فيها صديقاتها، وهدفها الترويجُ لعلامتها الجديدة "Kylie Skin"، إلى جزر تركس وكايكوس.

والبكيني الذي اختارته جينر، ينتمي إلى مجموعة الملابس الفاخرة، التي قدمتها شانيل في ربيع عام 1994، وصممته وارتدته حينها ناعومي كامبل، أي أنّه يبلغ من العمر 25 عامًا، وبذلك يكون أكبر عمرًا منها.

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ورغم إثارة كايلي الجدل بالكثيرٍ من المواقف التي قامت فيها خلال الرحلة، كالتقاطها صورة لها وهي عارية تمامًا، بينما كانت ترتدي قبّعة ضخمة من القشّ، بلغ ثمنها 480 دولارًا، وبذخها على صديقاتها، إذْ اصطحبتهنّ في طائرة خاصّة، حَملَ جميع ما فيها اسم "Kylie Skin"، إلّا أنّه أبرز ما أثار انتباه الكثيرين، هو اختيارها لبكيني لونه أزرق من العلامة التجاريّة "شانيل"، يبلغ ثمنه 1,690 دولار، مقترنًا بحزام ذهبيّ من العامّة نفسها، يبلغ سعر 638 دولارًا.

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