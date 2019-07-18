"التهاب الحلق" من الأمراض الشائعة، التي تصيب مختلف الفئات العمرية، وتؤثر على عملية البلع، كما أن المريض يشعر بآلام عند الحديث كثيرا، ما يؤثر على نشاطه الومي.

ويجب التعرف على أعراض الإصابة بذلك النوع من الالتهاب، والذهاب إلى الطبيب المختص، للتمكن من بدء العلاج سريعا.

وفيما يلي أعراض التهاب الحلق، وفقا لما ذكره موقع mayo clinic الطبي:

- الشعور بألم في منطقة الحلق باستمرار.

- الإصابة بالصداع دون وجود سبب واضح في ذلك.

- ظهور بقع حمراء بسقف الفم.

- الشعور بآلام عند بلع الأطعمة والمشروبات.

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- احمرار اللوزتين وتورمهما.

- تورم العقد الليمفاوية بالرقبة.

- الإصابة بطفح جلدي.

- القيء باستمرار.

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