تنورة الفقاعة تتربّع على عرش الصّيحات القبيحة الأكثر شعبيّة هذا الصّيف

شهدت بداية الألفيّة الثانية، ظهور العديد من الصّيحات القبيحة، من الأحذية المكتنزة إلى صيحة التنورة فوق البنطلون، لكن تبقى صيحة تنورة الفقاعة أبشع صيحة رائجة في تلك الفترة.

يأتي هذا الستايل، بحزام ضيّق على الخصر، ونصف منتفخ بشكل غريب، وبشريط ضيق في النهاية، ما يجعلها قطعة غير مريحة بتاتا، وقد غابت تنورة الفقاعة عن الأنظار منذ فترة طويلة، لكن على ما يبدو، فهي في طريقها للعودة إلى الواجهة.

اقرا ايضاً:

صيحة جديدة للبنطالات تُسيطر على موضة صيف 2019

وقدّم المصمّم نيكولاس غيسكيير من لوي فيتون هذه الصّيحة بأنماطٍ مختلفة ضمن مجموعة كروز لعام 2020، ومنذ ظهورها على المدرج، احتضنتها العديد من النّجمات، أمثال ميلي بوبي براون وصوفي تيرنر، حتى سيلين ديون قرّرت أنْ تجرب هذا الإتّجاه، فارتدت تنورة فقاعة من ألكسندر فوتيير، خلال أسبوع موضة الهوت كوتور الباريسي الماضي.

Advertisements

وظهرت الصيحة أيضًا، في مجموعات الهوت كوتور لكلّ من ألكسندر فوتيير، غيو بي وشانيل، فهل تملكين أنت أيضًا، الجرأة الكافية لتجربتها؟

قد يهمك ايضاً:

"فانس" والرسامة فريدا كاهلو تطرحان مجموعة جديدة من الأحذية

"كروكس" تطرح مجموعةً "غريبة" من الأحذيةِ المستوحاة من ثقافة البوب