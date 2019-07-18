الأميرة كيت ميدلتون تستمد ذوقها من ولادتها بسبب اختيارتها الساحرة وفساتينها

عندما نشاهد إطلالات الأميرة كيت ميدلتون kate Middleton واختياراتها البارزة في عالم الموضة الملفتة، نلاحظ أنها تستمد ذوقها من والدتها كارول ميدلتون، فهذه الأخيرة لفتت الأنظار باختيارتها الساحرة والفساتين التي جعلتها محط أنظار جميع من حولها.

من خلال الصور ، واكبي عن كثب أجمل إطلالات وتصاميم والدة الاميرة كيت ميدلتون kate Middleton، التي اختارتها في إطلالاتها السابقة.

صيحة الفساتين المزخرفة

لا تتخلى كارول ميدلتون عن صيحة الفساتين اليومية الملفتة التي تألقت بها خصوصاً في ساعات النهار، وهذا ما شاهدناه في إطلالتها الأخيرة، أثناء تمايلها بفستان أخضر واسع ومزخرف يتعدى حدود الركبة من دار Scotch & Soda، كما برزت بالفساتين الموخرفة والواسعة بلوني الأببض والنيلي، الى جانب الفساتين المطبعة بالورود الأحب على قلبها، واختارتها مع الخصر العالي والقماش الوسع والأكمام النصفية التي تليق بعمرها.

صيحة المعاطف الفاخرة

وكما ابنتها، تتألق كارول ميدلتون بموضة المعاطف الفاخرة التي تأتي بقصات مستقيمة. ولا يمكن إلا أن نثني على سحر اختيارها معطف نود مستقيم مع القبة المزخرفة والمطرزة من Catherine Walker، الى جانب ذلك، تكثر والدة الاميرة كيت ميدلتون kate Middleton من اختيار المعطف الأحمر المستقيم الذي يتعدى حدود الركبة وتنهي اختيارها بتألقها بصيحة القبعات الملكية التي تجعلها ملفتة مع التألق بالموديلات الضخمة التي تزيّن جزءً من فروة الرأس.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

كيت ميدلتون تُدخل 7 ماركات جديدة إلى خزانة ملابسها

فستان كيت ميدلتون يخطف الأنظار فى الـ "رويال أسكوت"