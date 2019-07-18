20 امرأة تنشرن صورهن قبل وبعد "المكياج".. فرق كبير

"الميك آب" من الأدوات المهمة التي لا غنى عنها لدى كل فتاة، لما له من قدرة على تغطية الندوب والعيوب بشكل لا تشوبه شائبة، وإضافة علامات سحرية لم تكن موجودة من قبل، وتغيير طريقة ظهور الشخص بالكامل.

وفيما يلي، ترصد "هن" صورًا لبعض التحولات الأكثر إثارة التي تسبب فيها المكياج، بحسب موقع "بريت سايد":

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