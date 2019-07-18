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"الميك آب" من الأدوات المهمة التي لا غنى عنها لدى كل فتاة، لما له من قدرة على تغطية الندوب والعيوب بشكل لا تشوبه شائبة، وإضافة علامات سحرية لم تكن موجودة من قبل، وتغيير طريقة ظهور الشخص بالكامل.
وفيما يلي، ترصد "هن" صورًا لبعض التحولات الأكثر إثارة التي تسبب فيها المكياج، بحسب موقع "بريت سايد":
كانت هذه تفاصيل خبر 20 امرأة تنشرن صورهن قبل وبعد "المكياج".. فرق كبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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