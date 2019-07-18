نصائح لتفتيت حصوات المرارة

غثيان وقئ مستمر وألم حاد في الجزء الأيمن من البطن، وغيرها من الأعراض المؤلمة التي تصاحب حصوات المرارة للإنسان، لذلك يجب اللجوء إلى حل سريع يخلصك من هذه الآلام المزعجة.

وعرض موقع "هيلث لاين" بعض النصائح المتعلقة بالنظام الغذائي الصحي لعلاج حصوات المرارة بالطرق الطبيعة قبل اللجوء إلى طبيب، والتي يمكن تنظيمها من خلال بعض الأطعمة والمشروبات التالية:

التفاح

يمكن تناول عصير التفاح لعلاج حصوات المرارة، إذا أنه يساعد في تمرير الحصوات، وأيضًا يجب عدم الإفراط في تناول العصير، خاصة إذا كان الشخص يعاني من مرض السكر.

الخرشوف

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من الأطعمة الطبيعية التي ينصح بتناولها لعلاج حصوات المرارة، إذ أنها تساعد على تحفيز الصفراء وهو مفيد أيضًا للكبد.

خل التفاح

أيضًا يساعد خل التفاح في تطهير حصوات المرارة، لكن يجب الحذر من الآثار الجانبية، التي يسببها خل التفاح على نسبة السكر فى الدم.

عشبة الليزيماكيا

هي من الأعشاب الطبيعية لعلاج حصوات المرارة، ويمكن شرائها في شكل مسحوق أو سائل كنوع من المكملات الغذائية.

زيت الخروع

يساعد زيت الخروع على تخفيف الألم الناتج عن حصوات المرارة، فيمكن غمس قطعة قماش بزيت الخروع الدافئ ووضعها على بطنك لعلاج ألم حصوات المرارة.

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