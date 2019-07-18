قدم الشيف الشربيني، طريقة عمل دجاج حار بالفاصولياء، من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة" وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها في الغداء. مقادير عمل دجاج حار بالفاصولياء صدور دجاج. فاصولياء حمراء. زيت عباد الشمس. بصل. بطاطا. ملح. شطة. كمون. بابريكا. ثوم. Advertisements بشر ليمون. زبيب. كزبرة خضراء. ماء. دقيق. فلفل. طريقة عمل دجاج حار بالفاصولياء في الكبة افرمء البصل والثوم ثم شوحيهم مع زيت. قطعي الدجاج ويضاف إليه بشر الليمون والبابريكا والشطة والكمون ودقيق وزبيب ويشوح مع البصل والثوم. ضفي الفاصولياء مع الماء واتركيها حتى تنضج الصدور تماما. ضيفي إليها كزبرة وملح وفلفل وفلفل حار. تحمّر البطاطا وتضاف إلى الدجاج وتقدم مع الصوص بالهنا. ​

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