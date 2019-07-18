فتاة تشكو من الكوابيس ورفضها لكل عريس.. والإفتاء ترد: "صلِّ"

تقدم فتاة بشكوى إلى دار الإفتاء المصرية، من كوابيس تراودها، ورفضها كل عريس قبل أن تراه، سائلة، "أشكو من الكوابيس وأرفض كل عريس قبل أن أراه فماذا أفعل؟".

وقال أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ردا على السؤال، إنه من الواضح أن صاحبة هذا السؤال تُعاني من حالة نفسية سيئة، ويجب عليها أن تلتزم بما أمر الله عز وجل من صلاة وصيام وتقديم الصدقات وتحسين علاقتها بالله بالمداومة على الصلاة.

وأوضح وسام، خلال مقطع فيديو عرض على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع "فيس بوك"، أنه يجب على الفتاة أن تداوم على ذكر الله، لأن الله تعالى قال "ألا بذكر لله تطمئن القلوب"، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يلزم الذكر في كل أحواله وعلمنا أن نخرج من جميع الكرب والضيق والهم أن نكثر من الصلاة عليه.

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