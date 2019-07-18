هاجمت المخرجة إيناس الدغيدي، الحجاب الإسلامي من جديد بعد عودة عدد من الفنانات إلى الفن وخلعهن الحجاب.
وقالت إيناس الدغيدى، خلال وجودها على هامش مهرجان أصيلة المغربي، "إننى كنت على حق قديما عندما هاجمت هؤلاء الفنانات بعد ارتدائهن الحجاب"، مؤكدة أن الفن لا يمكن أن يعامل معاملة دينية.
وأضافت إيناس، "اليوم بعد خلع هؤلاء الفنانات الحجاب يمكن القول بأن الله فك عنهن الغمة وأصبحوا أحرارا حتى يمكن أن يعبروا عن المجتمع بحرية في أعمالهم".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. إيناس الدغيدي عن خلع الفنانات للحجاب: ربنا فك علينا الغمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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