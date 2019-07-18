خبيرة تنمية بشرية: على الآباء اكتشاف مواهب أطفالهم منذ الصغر وتطويرها

قالت أمل رضوان، خبيرة التنمية البشرية، إنه من الضروري على الآباء اكتشاف مواهب أطفالهم منذ الصغر وتطويرها.

وأضافت، خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، الذي تقدمه الإعلاميتان سالي شاهين ورضوى حسن على شاشة "dmc"، أن المواهب إذا لم تنمى ويتم التدريب عليها بشكل جيد ستقل وقد تختفي مع الوقت وتندثر.

وعن طلاب الثانوية والتقدم للتنسيق، قالت: "اللي سايبين نفسهم لمكتب التنسيق لازم يعيدوا اكتشاف نفسهم، ولازم يعرفوا نقاط القوة والضعف عندهم، وإيه المهارات اللي عندك وإيه الايجابيات اللي لازم تستثمرها".

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وتابعت أن هناك اختبارات نفسية تحدد الوظائف، التي من الممكن أن يلتحق بها الموظفون، "فيه شخصية روتينية وعايز يبقى موظف، وفيه شخصية موهوبة وعايزة المجال الفني، وفيه شخصية علمية، ومهم يبقى فيه توجيه بداية من مرحلة المدرسة عشان نبدأ نشكل شخصيته بحيث نأهله للعمل في أي مجال".

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