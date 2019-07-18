طريقة عمل الأرز بالبصل

الأرز مع البصل من الأكلات الاقتصاديّة التي يُمكن لربّة المنزل أن تحضّرها في أيّ وقت دون تأثير على الميزانيّة، لأنّ مكوّناتها متوفّرة في كلِّ منزلٍ، يُمكنك أن تقدّمي الأرز كوجبةٍ مع السّلطة أو الزبادي. المكوّنات كوب أرز 3/4 بصلة 1/4 ملعقة صغيره زيت ملعقة صغيره ملح، أو حسب الحاجة Advertisements 2 كوب ماء الخطوات يفرم البصل ويوضع في الزيت على النار، ويحرك حتى يقترب إلى اللون الذهبي. يضاف الرز بعد غسله ويوضع الملح والماء، يحرك الخليط ويغطى القدر. يترك لمدة ربع ساعة، يمكن تذوق الرز إذا نضج وأصبح قابلا للأكل، وإذا كان الماء شارف على الانتهاء أضف ماء بحسب الحاجة. ​

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