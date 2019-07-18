الطحال من الأكلات الشعبية اللذيذة التي يحبها الكثير من الأشخاص، ومنهم من يتناوله مقلي أو مسلوق، لكن اليوم نقدم لك طريقة عمل الطحال المحشي بالصنوبر على طريقة الشيف غادة التلي، وهي طريقة سهلة وسريعة يمكن تقديمها لأطفالك.

المكونات

كيلو طحال

1/2 كوب بقدونس

1/2 كوب كزبرة خضراء

2 فص ثوم مفروم

فلفل حار

صنوبر

ملح، فلفل أسود، كزبرة ناشفة "حسب الرغبة"

زيت زيتون

طريقة عمل

يسلق الطحال في ماء به فلفل أسود وبهارات وورق لورا وحبهان، وبصلة.

تمزج باقي المكونات سويا في إناء.

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بعد التأكد من سلق الطحال بسكين تجهز فتحة في الوسط، ثم يحشى فيها المزيج السابق.

يدخل الطحال بعد الحشو في فرن ساخن مع تغطيته بورق فويل.

بعد التأكد من نضج الحشو تم إزالة أوراق الألومنيوم، ويترك حتى يأخذ اللون البني.

يقدم إلى جانب السلطة الخضراء والطحينة.

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