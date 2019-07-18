طريقة عمل تورتة المانجو

"تورتة المانجو" من الحلويات التي اكتسبت شعبية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.

وفيما يلي خطوات تحضير "تورتة المانجو" على طريقة الشيف غادة التلي، مقدمة برامج على قناة "CBC سفرة":

المقادير

كوبان من الدقيق

كوب من عصير المانجو

4 حبات من المانجو

ملعقة صغيرة من الـ"بيكينج باودر"

كوب من الزيت

ربع كوب من السكر

ثلاثة أرباع كوب من عصير المانجو

4 بيضات

كوبان من الكريمة

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فانيليا

كريمة بودرة

لوز

طريقة التحضير

- خلط البيض والفانيليا والزيت في العجان، ثم يضاف السكر.

- إضافة الدقيق والبيكنج باودر.

- إضافة عصير المانجو إلى الخليط.

- وضع الخليط في قالب مدهون ثم إدخاله الفرن حتى ينضج.

- خلط الكريمة البودرة والسائلة وعصير المانجو.

- تزيين التورتة بالكريمة والمانجو واللوز.

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