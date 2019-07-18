الامارات | «صراع العروش» يتصدر ترشيحات جوائز إيمي

شكرا لقرائتكم خبر عن «صراع العروش» يتصدر ترشيحات جوائز إيمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نال مسلسل الدراما الخيالي «صراع العروش» (جيم أوف ثرونز) عدداً قياسياً من الترشيحات لجوائز إيمي، بلغ 32 ترشيحاً، أول من أمس، لكن معظم المتنافسين على أهم الجوائز في مجال التلفزيون كانوا من الوافدين الجدد.

وقالت أكاديمية التلفزيون إن ترشيحات الإيمي لهذا العام هي الأكبر من حيث عدد المرشحين الجدد في ثمانية أعوام، إذ تتنافس تسعة مسلسلات جديدة على الجوائز الكبرى في فئتي أفضل مسلسل درامي وأفضل مسلسل كوميدي.

ومن بين هذه المسلسلات مسلسل «قتل إيف» (كيلينج إيف)، من إنتاج شبكة «بي.بي.سي أميركا»، الذي نال أيضاً ترشيحين لبطلتيه جودي كومر وساندرا أو، والمسلسل الكوميدي «فليباج» من إنتاج شركة أمازون، والذي نال 11 ترشيحاً، بينها ترشيحات لمبتكرة المسلسل وبطلته فيبي والر بريدج، والمسلسل الكوميدي «الدمية الروسية» (روشان دول)، من إنتاج شركة نتفليكس، الذي كتبته وقامت ببطولته ناتاشا ليون.

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وفي مشهد مزدحم بالمسلسلات القوية، كان تجاهل نجمي السينما جوليا روبرتس وجورج كلوني في الترشيحات من أكبر مفاجآت الإيمي هذا العام. ولم تترشح روبرتس عن دورها في مسلسل «هومكامينج»، بينما لم ينل كلوني ترشيحاً عن مسلسله «كاتش 22».

كما لم ينل المسلسل الكوميدي الشهير (ذا بيج بانج ثيوري)، الذي انتهى عرضه أخيراً، وكان أعلى مسلسل كوميدي من حيث نسب المشاهدة في تاريخ التلفزيون الأميركي، أي ترشيحات في الفئات الكبرى.

وفي المجمل حصلت شبكة «إتش.بي.أو» على 137 ترشيحاً، وهو رقم قياسي. ومن بين هذه التشريحات جاء «جيم أوف ثرونز» في المقدمة بالترشح في فئة أفضل مسلسل درامي، وأفضل ممثل في عمل درامي لكيت هارينجتون، وأفضل ممثلة في عمل درامي لإيميليا كلارك، وأفضل ممثلات في دور مساعد للينا هيدي وصوفي ترنر وميزي وليامز وجويندولين كريستي، وأفضل ممثلين في دور مساعد لبيتر دينكلدج ونيكولاي كوستر والدو وألفي ألن.

ونالت شبكة نتفليكس 117 ترشيحاً، بقيادة مسلسل «عندما يروننا» (وين ذاي سي أس)، للمخرجة والكاتبة آفا دوفارني، الذي نال 16 ترشيحاً، وتدور قصته حول سجن خمسة مراهقين سود ظلماً بتهمة الاغتصاب في نيويورك عام 1989.