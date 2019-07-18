الامارات | 5 أنشطة مشوّقة في «عالم مدهش»

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أنشطة مشوّقة في «عالم مدهش» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع حلول العطلة الصيفية أصبح للأطفال متسع من الوقت لزيارة «عالم مدهش» وقضاء وقت أطول، ومشاركة كل ما يقدمه من أنشطته المتنوعة، التي تستمر لغاية 17 أغسطس المقبل. وبإمكان الزوار الاستمتاع بألعاب التحدي عبر ساحات «عالم مدهش» الأربعة في مركز دبي التجاري العالمي.

ويمكن للزوار التوفير والاستفادة من العروض والباقات المتاحة خلال أيام الأسبوع، وعطلة نهاية الأسبوع. حيث تبدأ باقة أيام الأسبوع من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 12 ظهراً حتى السادسة مساءً مقابل 95 درهماً، أما باقة عطلة نهاية الأسبوع فهي متاحة من الخميس إلى السبت مقابل 150 درهماً للأطفال. وفي ما يلي خمس فعاليات وأنشطة يمكن للأطفال تجربتها والاستمتاع بها في «عالم مدهش»:

للإطلاع على الـ5 فعاليات والأنشطة التي يمكن للأطفال تجربتها والاستمتاع بها في «عالم مدهش»، يرجى الضغط على هذا الرابط.