الامارات | 100 يوم.. ترتقي بقطاعات «دبي للثقافة»

شكرا لقرائتكم خبر عن 100 يوم.. ترتقي بقطاعات «دبي للثقافة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي عن إطلاقها خطة الـ100 يوم، الخطة التطويرية الشاملة التي تهدف إلى الارتقاء بقطاعات «دبي للثقافة»، وتطوير منظومة العمل فيها من خلال آلية منهجية تقوم على مراجعة الاستراتيجية القطاعية وتحديثها، وإعادة النظر في الهيكل التنظيمي، والاطلاع على قائمة المشروعات والموازنات والسياسات والعمليات، والتركيز على تطوير البيئة الداخلية وخلق ثقافة مؤسسية متناغمة بين موظفي الهيئة. إضافة إلى إطلاق باقاتٍ من المبادرات الإبداعية، ووضع معايير دقيقة لقياس أداء الموظفين ومدى فعالية المشروعات، بما يتوافق مع رؤية الهيئة ورسالتها، ويتناغم مع مؤشرات خطة دبي 2021 الرامية لترسيخ مكانة دبي كـ«موطن لأفراد مبدعين وممكنين، ملؤهم الفخر والسعادة»، ورفع الكفاءة الحكومية التزاماً بمحور «حكومة رائدة ومتميزة»، ما يحقق الأهداف المنشودة من الخطة التطويرية بشكل فاعل.

إطلاق رسمي

تم إطلاق خطة الـ100 يوم رسمياً في الأول من يوليو الجاري، تزامناً مع إعلان الهيئة لشراكتها الاستراتيجية مع مجموعة «بلاديوم» العالمية -الشركة الاستشارية الرائدة في مجال الاستراتيجيات المؤسسية- التي ستتولى مهام مراجعة الاستراتيجيات القطاعية للهيئة وتطويرها وتحديثها، بعد زيارات ميدانية عدة نظمتها الهيئة لأعضاء إدارتها العليا، استهدفت أبرز المواقع التاريخية والمنصات الثقافية والتراثية المندرجة تحت إدارات قطاع الثقافة والتراث في الهيئة، تم من خلالها جس نبض الجمهور وإشراكه كعنصر فاعل في رسم الأهداف والخطط التطويرية، ما أثمر جملة من الأهداف الاستراتيجية المتعلقة باستعدادات الهيئة للحدث العالمي الأبرز «إكسبو 2020»، والارتقاء بمستوى تجربة الزائر توافقاً مع خطة دبي 2021، وعكس سعي «دبي للثقافة» الجاد نحو تفعيل محاور هذه الخطة الطموحة، المنبثقة من فكرٍ خلاق قائم على التجديد واستشراف المستقبل.

نقاط قوة

وكخطوة عملية نحو التطوير والارتقاء، بدأ العمل بشكل فعلي على بعض مشروعات خطة الـ100 يوم التي ستُعزز نقاط قوة «دبي للثقافة» وتمكِّنها من التغلب على ما تواجهه من تحديات، كما سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن باقة أخرى من المبادرات والبرامج التي ستُشكل نقلة نوعية في أداء الهيئة.

ومُواكَبةً لمسيرة التطوير، أطلقت الهيئة أخيراً مشروع تطوير القدرات المؤسسية في مجالات التميز المؤسسي والإداري والوظيفي بما يتوافق مع معايير برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، ما يعزّز حضور الهيئة ويضمن مشاركتها الفاعلة في الدورات المقبلة للبرنامج، من خلال التركيز على استثمار مواردها كافة لإنجاح هذا المشروع، وأهمها العنصر البشري الذي يُعد ركيزة التغيير والابتكار والريادة، ويسهم بشكل فاعل في إحداث نقلة نوعية كبيرة في مستويات الأداء.

Advertisements

أسس منهجية

وأكدت مدير عام «دبي للثقافة» هالة بدري، أن خطة الـ100 يوم بُنيت على أسس منهجية، تستند إلى دراسةٍ شاملة للوضع الحالي للهيئة، وما تتضمنه من نقاط قوة يجب تعزيزها، إضافة إلى دراسة مؤشرات السعادة وانعكاساتها، لافتة إلى أن هذه الخطة التطويرية ستسهم في ترسيخ اسم وسمعة الهيئة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مختلف القطاعات، ورفع مستوى المعرفة والكفاءة والتمكين، وتعزيز ثقافة التميز والريادة والابتكار، وضمان تكامل البرامج والمشروعات بين إدارات الهيئة كافة، وقالت: «انطلقنا من مبدأ الشفافية في خطتنا التطويرية للهيئة، وناقشتُ مع فريق عملي مختلف جوانبها ومحاورها وأهدافها، وتوصلنا إلى دور العمل والتعاون الجماعي والالتزام بالقيم المؤسسية في الوصول إلى النتائج الفاعلة التي سننطلق منها نحو خطط استراتيجية مستقبلية تؤدي إلى نقلات نوعية في مسيرة الهيئة، وسترتقي هذه الخطة بجودة الخدمات الحكومية في (دبي للثقافة)، وتحقق تطلعاتها في مجال الريادة الحكومية بما يحقق أعلى مستويات السعادة للمتعاملين، ويؤدي إلى تَصَدُّرها قائمة التميز في خدماتها، ما يعكس المشهد الحضاري لدبي».

زيارات ميدانية

أشارت مدير عام «دبي للثقافة» هالة بدري، إلى أن الزيارات الميدانية لمعالم دبي التراثية والثقافية التي سبقت الانطلاق الرسمي للخطة التطويرية، أسهمت في عملية رسم الأهداف والاستراتيجيات الفاعلة، بما يواكب توجهات حكومة دبي ويتناغم مع رؤية قيادتها الرشيدة، مؤكدة أن الخطة التطويرية التي تعمل عليها الهيئة لا تقتصر على محيطها فقط، بل إن نتائجها الإيجابية ستنعكس لتشمل أفراد المجتمع كافة.

مشهد ثقافي

تلتزم «دبي للثقافة» بإثراء المشهد الثقافي لإمارة دبي انطلاقاً من تراث دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعمل على مد جسور الحوار البنّاء بين مختلف الحضارات والثقافات، لتعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية خلاقة ومستدامة للثقافة والتراث والفنون والآداب، وتمكين هذه القطاعات وتطوير المشروعات والمبادرات الإبداعية والمبتكرة محلياً وإقليمياً وعالمياً.