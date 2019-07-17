شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورتها بصحبة أحفادها.
وظهرت الفنانة غادة برفقة حفيدتها وهما يرتديان ملابس صيفية، ويرفعان علامة النصر، وعلقت على الصورة بإيموشن قلوب.
وتلقت الفنانة غادة عبد الرازق تعليقات الكثير من متابعيها الذين أبدوا إعجابهم بقدرتها في الحفاظ على شبابها رغم كونها جدة: "في جدة حلوة كدا" "حبيبتي يا غادة" "لما الست تخلف بدري في سن صغير بنتها تكون زي أختها وأحفادها زي أولادها.. والدليل غادة عبد الرازق قاعدة وسط حفيداتها كأنهم بناتها ماشاء الله..بموت فيك يا غادة".
يذكر أن الفنانة غادة عبد الرازق شاركت مؤخرًا في الموسم الرمضاني السابق، بمسلسل "حدوتة مُرة"، الذي عُرض على شاشتي "النهار"، و"القاهرة والناس".
كانت هذه تفاصيل خبر غادة عبد الرازق مع حفيدتها.. ومتابعون: "في جدة حلوة كدا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.