غادة عبد الرازق مع حفيدتها.. ومتابعون: "في جدة حلوة كدا"

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورتها بصحبة أحفادها.

وظهرت الفنانة غادة برفقة حفيدتها وهما يرتديان ملابس صيفية، ويرفعان علامة النصر، وعلقت على الصورة بإيموشن قلوب.

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وتلقت الفنانة غادة عبد الرازق تعليقات الكثير من متابعيها الذين أبدوا إعجابهم بقدرتها في الحفاظ على شبابها رغم كونها جدة: "في جدة حلوة كدا" "حبيبتي يا غادة" "لما الست تخلف بدري في سن صغير بنتها تكون زي أختها وأحفادها زي أولادها.. والدليل غادة عبد الرازق قاعدة وسط حفيداتها كأنهم بناتها ماشاء الله..بموت فيك يا غادة".

يذكر أن الفنانة غادة عبد الرازق شاركت مؤخرًا في الموسم الرمضاني السابق، بمسلسل "حدوتة مُرة"، الذي عُرض على شاشتي "النهار"، و"القاهرة والناس".

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