ريهام سعيد تهاجم العسيلي بسبب "معاك واسطة": "كرهتك.. إلا كسر الخواطر"

هاجمت الإعلامية ريهام سعيد، الفنان محمود العسيلي، إثر الفيديو المتداول المثير للجدل، حول إحراجه لأحد المعجبين، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت "سعيد" صورة منقسمة إلى نصفين قارنت فيها بين موقف العسيلي من رفضه للتصوير مع أحد المعجبين، والفنانة العالمية أديل وهي تقبل يد معجبة مسلمة في إحدى حفلاتها، معلقة عليها: "كنت دايمَا لما بشوفك بننتقدك عشان غرورك الغير مبرر بس دلوقتي كرهتك إلا كسر الخواطر.. النجومية أخلاق".

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وتلقت ريهام سعيد بعض التعليقات التي أيدت هجومها على الفنان محمود العسيلي: "والله العظيم أنتي عندك حق الواحد عنده كميه غل منه من ساعه ماشاف الفيديو" "فعلًا إياك وكسر الخواطر" "فرق شاسع بين الصورتين للأسف.. النجمة العالمية أديل تقبل يد معجبة مسلمة في إحدى حفلاتها وشبه مطرب مصري يقمع ويكسر خاطر معجب ذنبه الوحيد انه أراد اخذ صورة معه".

وكان فيديو متداول من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي أظهر إحراج الفنان محمود العسيلي لأحد المعجبين، حيث ظهر العسيلي على خشبة المسرح ويخاطب واحدًا من الجمهور الذي يبدو أنه طلب التقاط صورة شخصية معه قائلًا: "حضرتك معاك واسطة أو حاجة أو جامد جدًا مثلا".

وهو ما دفع الفنان محمود العسيلي للإعتذار عن إساءته، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلًا: "أي فنان عارف أنه من غير جمهوره هو ولا حاجة وصفر على الشمال وإن من تواضع لله رفعه بعتذر بشدة لكل الناس اللي اتضايقت من الفيديو اللي انتشر وبعترف أني كنت غير موفق تماما في اختيار الألفاظ و لكن الصورة والله ناقصه و كان كل نيتي عدم تمييز حد عن حد اثناء الحفلة انا اسف مرة تانية".

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