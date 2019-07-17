محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد كُريّم:

حذر عدد من الصيادلة من استعمال الأدوية التي تحتوي على مادة البريجابلين بدون إشراف من طبيب متخصص، بسبب التأثيرات السلبية التي يمكن يسببها العقار، وذلك عقب ارتفاع معدلات شرائه في مصر دون روشتات طبية خلال الأشهر الماضية.

ويستخدم البريجابلين في علاج الصرع، والتخلص من آلام تلف الأعصاب، وآلام الأعصاب الناتجة عن الإصابة بمرض السكري كما يعد مسكنًا للآلام، ولجأ بعض الأشخاص لتناوله كدواء مخدر خلال الفترة الماضية.

للمزيد عن بعد وصوله لقائمة الأكثر مبيعًا.. تحذيرات من استعمال "البريجابلين" بدون وصفة طبية..اضغط هنا