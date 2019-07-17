لربات البيوت.. حيل تساعدك على الادخار وتقليل المصروفات المنزلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – سمية عبد الهادي

تشكو بعض الأسر من صعوبة إدارة وتنظيم الميزانية الشهرية، ونفاذ الراتب قبل انتهاء الشهر، نتيجة الارتفاع المستمر في الأسعار، لذلك تستعرض لكم خبيرة الاقتصاد المنزلي، نورا السيد، حيل لتقليل المصروفات المنزلية، والادخار من الراتب الشهري.

1-أثناء التسوق يفضل إعداد قائمة بالمشتريات الأساسية فقط، التي لا يمكن الاستغناء عنها، ثم شراء الأشياء الآخرين الأقل أهمية.

2-تحديد قائمة بالمأكولات وتكلفتها، كما يمكن الاستفادة من بقايا الطعام، واستخدامه في إعداد وجبات أخرى جديدة ليوم أخر.

3-عمل وجبات أكثر صحية بدلًا من شراء الوجبات السريعة، التي عادة ما تكون مرتفعة الثمن.

4-الاستفادة من بقايا الفاكهة عن طريق عمل مربى بأطعمة مختلفة، للتقليل من النفقات المتعلقة بوجبة الإفطار ووجبات الأطفال الخفيفة.

5-يفضل تعلم صنع أنواع الجبن المختلفة في المنزل، وعمل المخبوزات المختلفة في المنزل بدلًا من شراءها بأسعار مرتفعة من الأسواق، كما أنها أكثر صحية على الأطفال.

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6-استخدام بقايا الصابون لصنع سائل لليدين والوجه.

7-بدلًا من شراء مواد تبييض الملابس غالية الثمن، يمكن استخدام بيكربونات الصوديوم لتنظيفها جيدًا والتخلص من البقع الصفراء.

8-استخدام الملابس القديمة مثل الجينز في تجديد ديكورات المنزل، بدلًا من التخلص منها وإلقائها في سلة المهملات، عن طريق قصه واستخدامه كغطاء لبعض الكراسي القديمة، واعتماد الجيوب لحمل الأشياء الصغيرة مثل فرش الأسنان.

9-استخدام الزيوت العطرية مثل اللافندر والورد لتوفير ثمن البرفان

10-محاولة منع الزوج من شراء الأشياء غير المفيدة مثل "السجائر"، ولكن بطريقة غير مباشرة لضمان الاستجابة، وذلك للتوفير في الميزانية.

11-توفير مبلغ لحالات الطوارئ مثل مرض الأطفال، أو الوقوع في ضائقة مالية بشكل مفاجئ.