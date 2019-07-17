تؤدي للوفاة.. نصائح للوقاية من ضربات الشمس خلال الموجة الحارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي:

تشهد محافظات مصر، خلال الفترة الحالية، موجة حارة هي الأعلى من نوعها خلال الـ21 عامًا الماضية، ووصلت درجات الحرارة إلى 46 درجة مئوية في بعض المناطق وذلك وفقًا لبيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة، والتعرض للشمس خلال ساعات النهار، إلى الإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري، الذي يهدد حياة الإنسان.

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