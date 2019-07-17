محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-حسناء الشيمي
تشهد محافظات مصر، خلال الفترة الحالية، ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة، إذ وصلت درجات الحرارة في بعض المناطق إلى 46 درجة مئوية، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية.
وتؤثر موجة الحر على البشر بشكل عام، وعلى السيدات الحوامل بشكل خاص بسبب ضعف المناعة الذي يعانين منه، وحساسيتهم الزائدة تجاه التعرض للشمس خلال فصل الصيف.
للمزيد عن 10 نصائح للحوامل تحميكِ من موجة الحر..اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر تهددكِ بالإغماء.. 10 نصائح للحوامل تحميكِ من موجة الحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.