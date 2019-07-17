تهددكِ بالإغماء.. 10 نصائح للحوامل تحميكِ من موجة الحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-حسناء الشيمي

تشهد محافظات مصر، خلال الفترة الحالية، ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة، إذ وصلت درجات الحرارة في بعض المناطق إلى 46 درجة مئوية، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية.

وتؤثر موجة الحر على البشر بشكل عام، وعلى السيدات الحوامل بشكل خاص بسبب ضعف المناعة الذي يعانين منه، وحساسيتهم الزائدة تجاه التعرض للشمس خلال فصل الصيف.

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