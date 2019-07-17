منعاً للأمراض وارتفاع فاتورة الكهرباء.. نظفي ثلاجتك بهذه الخطوات البسيطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

تنتشر الجراثيم والروائح الكريهة في الثلاجة عند تجاهل تنظيفها لفترة طويلة، وغالبًا ما تتأثر الأطعمة الطازجة برائحة الأطعمة الآخرى القديمة والتالفة، لهذا عليكِ بتنظيفها أسبوعيًا.

يستعرض لكم "الخليج 365" الطريقة الصحيحة والصحية لتنظيف الثلاجة، وفقًا لموقعي"thekitchn"، و wikihow.

1-فصل الكهرباء:

يجب فصل الثلاجة لتجنب الصدمة الكهربائية، ويتم ذلك عن طريق صندوق كهرباء المنزل.

2-أجعلي الثلاجة فارغة تماماً من الأطعمة:

تخلصي من أي طعام فاسد أو غير صالح للأكل عن طريق وضعه في أكياس بطريقة آمنة لمنع التسرب أو انتشار العفن.

أخرجي جميع الرفوف والأدراج وضعيها في الحوض، واغسليها بالماء البارد حتى لا تنكسر، والصابون ذات الرغوة باستخدام فرشاة لطيفة أو اسفنجة.

3-إضافة الأمونيا:

انتظري حتى تصل درجة حرارة الرف والأدراج إلى درجة حرارة الغرفة ثم القيام بنقعها في مياه بها الأمونيا بنسبة 5:1، ووجفيها بالكامل بلطف.

4-نظفي الثلاجة من الداخل للخارج:

نظفي الثلاجة من الداخل بالمنظف المُفضل لكِ باستخدام قطعة قماش نظيفة أو اسفنجة.

من الممكن أنكِ لا ترغبين في استخدام صابونة أو منظف كيميائي في الجزء الداخلي من الثلاجة، بحيث ستمتص الثلاجة الرائحة. استخدمي أحد محلولات التنظيف الطبيعية التالية:

معلقتين طعام كبيرة من بيكربونات الصوديوم و1 لتر ماء ساخن.

كوب خل التفاح إلى 3 اكواب من الماء الساخن.

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ويمكنك استخدام معجون الأسنان الأبيض، الذي يعمل بمثابة منظف قوي ورائحته جيدة للجزء الداخلي.

5-تنظيف كاوتش أو حشية باب الثلاجة:

نظفي كاوتش أو حشية باب الثلاجة باستخدام 1/2 كوب ماء ونصف خل أو مبيض. واتركيها لتجف ثم ضعي زيت ليمون أو زيت معدني أو غسول الجسم على للحفاظ على مرونة المطاط.

امسحي الأسطح الخارجية من الثلاجة، بما في ذلك الجزء الأمامي والخلفي والجوانب والجزء العلوي.

6-نظفي الأسطح الخارجية للثلاجة:

نظفي الأسطح الخارجية للثلاجة كافة باستخدام منشفة والمنظف متعدد الأغراض.

إذا كان موديل ثلاجتك يحتوي على لفائف في الجزء الخلفي، تخطي مسح الجزء الخلفي، في حالة تغطية اللفائف بالأتربة والرواسب، فإن الحرارة لن يتم إطلاقها بالشكل الصحيح مما يتسبب في عمل ضاغط الثلاجة بصعوبة للحفاظ على تبريد الثلاجة. تنظيف لفائف مكثف الثلاجة كل ستة أشهر للحفاظ على الحالة المُثلى للثلاجة.

استخدمي فرشاة لتنظيف اللفائف بلطف من الأتربة والمخلفات. كوني حذرة للغاية لعدم ثقب اللفائف.

يمكنك استخدام المكنسة الكهربائية بالفرشاة المرفقة بها لتنظيف التراب الزائد والقذارة حول اللفائف. تجنبي استخدام محلول التنظيف على اللفائف.

7- استبدال فلتر مياه الثلاجة:

يفضل استبدال فلتر مياه الثلاجة كل ستة أشهر، حتى لا يسبب هيكل الفلتر انسداد في نظام صنع الثلج ويؤدي إلى روائح كريهة أو تلوث في المياه.

8-استخدمي معطر جو داخل الثلاجة:

استخدمي معطر جو منزلي لامتصاص الروائح الكريهة والحفاظ على الثلاجة خالية من الروائح الكريهة، مثل استخدم كيس نظيف ملئ بالفحم النشط، إذ يمتص الفحم الروائح الكريهة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، أو ضعي علبة مفتوحة من بيكربونات الصوديوم لمدة 30 يوم.

كما يعمل أيضًا وضع طبق صغير يحوي على قهوة طازجة مطحونة في مؤخرة الثلاجة على امتصاص الروائح بشكل جيد جدًا.