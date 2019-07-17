دراسة: لسعات الحشرات تؤدى إلى الإصابة بمشكلات نفسية

أكدت دراسة حديثة نشرت في المجلة الأمريكية للطب، أن الأفراد الذين يتعرضون للسعات حشرات فراش يصابون باضطرابات نفسية.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "إكسبرس" البريطانية، فإن الاضطرابات النفسية الناجمة عن لسع حشرات الفراش تشمل الكوابيس، وذكريات الماضي، واليقظة المفرطة والأرق والقلق.
وأوضحت الدراسة أن الأفراد الذين يعانون من لسعات حشرات الفراش، تتطور لديهم أعراض عاطفية سلبية قد تكون شديدة في بعض الأحيان.
وهناك بعض الأعراض الجسدية للدغات حشرات الفراش منها حرقان في الجلد، نتوءًا يتسبب بالحكة الشديدة، أو نتوءات حمراء صغيرة.
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