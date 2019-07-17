طبيب: تجاهل مشاكل الأسنان اللبنية لدى الأطفال يؤثر على النطق

عادة ما يتجاهل الآباء والأمهات المشاكل المتعلقة بالأسنان اللبنية لدى أطفالهم، ظنًا بأنها مؤقتة ولن تلحق الضرر بأطفالهم.
ويعتبر التسوس من أكثر المشاكل التي تواجه الأسنان اللبنية لدى الأطفال، وشددت وزارة الصحة الروسية على ضرورة علاج الأسنان اللبنية لدى الأطفال، حيث تساعدهم ذلك على التغلب على أمراض مستقبلية، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".
وفي هذا الشأن، علق ميخائيل كايوجين، كبير الأطباء في عيادة دوموديدوفو للأسنان، أنه من الخطأ الاعتقاد بأن الأسنان اللبنية لا تحتاج إلى علاج لأنها مؤقتة، مضيفًا بأنها تؤثر على الصحة العامة أو صحة الأسنان الدائمة، ويمكن أن تسبب بظهور عيوب في النطق.
وتسوس الأسنان آفة تصيب النسيج الصلب للأسنان، ويحدث نتيجة تراكم البكتيريا الجرثومية في فم الطفل، فتنمو الجراثيم في بيئة دافئة، وتتغذى على السكر الذي يحصل عليه الطفل من الوجبات اليومية.
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