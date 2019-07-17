أسما شريف منير تتذكر والدتها الراحلة "على شط البحر": "بحب ألبس حاجتها"

شاركت الفنانة أسما شريف منير، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة لها أثناء قضائها العطلة الصيفية، حيث ظهر شاطئ في خلفية الصورة التي نشرتها.

وظهرت "أسما" مرتدية فستان البحر، معلقة بأن أجمل ما في الصورة هو حلق والدتها الراحلة: "على فكره أحلى حاجة في الصورة دي حلق أمي الله يرحمها.. بحب أوي ألبس حاجتها بحس أنها عايشه معايا".

وتلقت الفنانة الشابة العديد من تعليقات متابعيها الذين دعوا بالرحمة والمغفرة: "الله يرحمها حبيبتي هي وماما" "أقسم بالله أنا كمان بحس أن أمي معايا جدًا وأنا لابسة حاجتها الله يرحمهم بقي".

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فردت "أسما" على التعليقات: "يا رب دعوتكم تكون من نصيبها، بحبكم أوي و فخوره أ متبعني عندهم الاحترام والحب والتقدير ده، ربنا يخليكم ليا".

وأسما هي ابنة الفنان شريف منير من زوجته الأولى التي توفيت بعدما أنجبت: "أسما وفؤاد"، ليتزوج مرة ثانية بالفنانة المعتزلة لورا وأنجب منها "فريدة وكاميليا".

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