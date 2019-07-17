قبل أن يذهب طفلك لصالة "الجيم".. إليك 5 محاذير و6 نصائح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي

يحرص عدد من الأسر على ممارسة أبنائهم للأنشطة الرياضية بصالات "الجيم" لما لها من تأثيرات إيجابية على حياتهم.

لذلك نقدم لكم في السطور التالية المحاذير التي قد يقع فيها الأطفال، والنصائح التي يفضل اتباعها أثناء ممارسة الرياضة، وفقا لتصريحات طلعت حمدي، كابتن جيم، وذلك في النقاط التالية.

- المحاذير

1- حمل حجم كبير من الحديد لا يتناسب مع عمره الصغير للأطفال فيما فوق 12 عامًا، قد يؤدي ذلك إلى إصابته بتمزق في الأربطة.

2- ممارسة الرياضة لعدد ساعات ممتدة، الأمر الذي قد يعرض الطفل لحالة من الإرهاق الشديد، تؤثر بدورها على حالته الصحية، فلا بد أن تكون ما بين 45 دقيقة إلى ساعة ونصف خلال اليوم.

3- حمل الحديد حتى لو أحمال بسيطة يمكن أيضا أن تؤثر على عظام الطفل الذي لم يتعدى 12 عامًا، بما قد تعرضه لحدوث تشوهات، واعوجاج في العظام.

4- ممارسة الرياضة كذلك دون تناول الأطعمة لفترات طويلة، قد تعرض الأطفال للإرهاق والتعب الشديد، لأنها في النهاية، مجهود كبير بحاجة إلى غذاء للجسم، حتى يمكنه التواصل.

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5- عدم ممارسة الرياضة في صالات الجيم للأطفال أقل من 10 سنوات.

- النصائح

1- تناول 4 وجبات يوميا، حتى لا يتعرض الطفل للإغماء والشعور بالتعب، ولا بد من تناول إحداها قبل التمرين بساعة واحدة فقط، حتى يستطيع استكمال التمرين دون تعب.

2- يفضل بدء الكورس اليومي بتنشيط اللياقة عن طريق المشي قليلا على الجهاز المخصص لذلك.

3- التركيز على تناول البروتينات والفيتامينات، لتعزيز ثقل العضلات والعظام.

4- الاستمرار في تناول المياه كثيرًا، إذ إنها تعوض الجسم عن المياه المفقودة خلال التمرين، ومن ثم لا يتعرض الطفل للتعب، ولكن يفضل أن يكون ذلك تدريجيا.

5- التقليل من العصائر المعلبة أثناء التمرين والوجبات الجاهزة.

6- يفضل ألا يزيد حجم الحديد عن 2 ونصف كيلو في الأوزان الحرة، وتتراوح ما بين 5 و 10 إذا كانت باستخدام الأجهزة، وفي النهاية هي بحسب عمر الطفل وبنيته الجسدية.