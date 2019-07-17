استشاري نساء وتوليد يحذر من علاج كلف الحمل بالكريمات

تظهر الكثير من الأعراض على الأم الحامل، بينها الطبيعي الذي يمكن التأقلم معه، وما يصعب التأقلم معه، ومنن بينه الكلف، وهو عبارة عن بقع داكنة تظهر في مختلف أنحاء الجسم خاصة المكشوفة أو المعرضة للشمس.
الدكتور أحمد محمود استشاري طب النساء والتوليد، يقول إنّ ظهور مثل هذه الأعراض أمر طبيعي ناتج عن تغيّر الهرمونات في الجسم، وأضاف لـ"هن": "من الأفضل عدم محاولة إزالته بالكريمات الكيماوية فقد تأتي بنتيجه عكسية، ومن الأفضل تركه حتى يختفي وحده بعد الولادة".
وتابع استشاري طب النساء والتوليد أنّ الالتزام بتناول حمض الفوليك في الأشهر الأولى من الحمل يساعد في التخفيف من المشكلة، ويمكن استبداله بالخضراوات الورقية مثل الجرجير والسبانخ والبقدونس.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور هشام أحمد طبيب الجلدية، إنّ الكلف هو زيادة في نسبة مادة الميلانين الذي يعمل على زيادة درجة غمقان البشرة، وفي فترة الحمل يكثر في الأماكن المعرضة للشمس بشكل أكبر، لذلك يفضل تغطيتها بملابس قطنية، أو ارتداء قبعة عريضة لتجنب وصول الشمس لمنطقة أسفل الرأس.
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