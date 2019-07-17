شاهد فتاة تسقط من ارتفاع 11 مترا في السيرك

على ارتفاع شاهق بدت كفراشة طائرة، تضيف حركاتها الاستعراضية سحرا على الضوء الأزرق الخافت الموجه إليها، لكنها كانت على موعد مع حادث مروع وربما مميت، إذ سقطت الفراشة فجأة من ارتفاع 11 مترا.

كانت جابرييل سوزا سانتوس فتاة الاستعراض البالغة من العمر 28 عاما فقط، تؤدي بعض الرقصات معلقة على دائرة "هيلا هوب"، في سيرك ريو بأستراليا، وبينما ظنّ الناس أنّها مندمجة في العرض، وأنّ ما جرى مجرد جزء من الرقص، سقطت سوزا مغشيا عليها.

عقب الحادث مباشرة، طُلب من الجمهور مغادرة السيرك، وجاءت عربة الإسعاف ونقلت الفتاة إلى المستشفى لكنها كانت في حالة حرجة، وقال أحد المتفرجين لوسائل إعلام أسترالية بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "اعتقد البعض أنذ السقوط كان جزءا من العرض ولكنه في الحقيقة كان حادثا مروعا".

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وتابعت الجريدة أنّه رغم الحادث الذي وقع بعد 45 دقيقة من بدء العرض، إلا أنّ الفتاة تدربت بمدرسة سيرك متخصصة وتعمل في سيرك ريو الذي يصنع تاريخه من الأعمال المثيرة والتي لم يسبق لها مثيل في عام 2017.

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