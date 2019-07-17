نجمات واجهن العالم دون مكياج وحصدن الإشادات في 2019

ما زالت النجمات يتجرّأن على إظهار جمالهنّ الطبيعي وعيوبهنّ من خلال نشر صورهنّ، أو الظهور إلى العلن من دون مكياج غير آبهات بالكاميرات. يبدو أن هذه الصيحة لن تختفي في الوقت القريب، لا بل تحوّلت إلى أسلوب حياة ونمط جماليّ تتباهى النجمات باتباعه بين الحين والآخر . عولى مدار هذه السنة سنعود لرصد النجمات وجمع صورهنّ لتتصفّحيها بشكل دائم.

صورة نانسي عجرم من دون مكياج

نشرت نانسي عجرم عبر خاصية "الإنستا ستوري" صورة لها من دون مكياج في 15 يوليو/تموز 2019.

صورة ريهام سعيد من دون مكياج

نشرت النجمة المصرية ريهام سعيد أول صورة لها في يوليو بعد خبر مرضها، قائلة: "انا معنديش مرض جلدي ووشي موجود موقعش الحمد لله. بشكركوا علي دعواتكوا وانا لسه بطمع في مزيد من الدعوات".

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صورة هيفاء وهبي من دون مكياج

من داخل المستشفى، نشرت هيفاء وهبي صورة لها عبر خاصية إنستا ستوري، وهي من دون مكياج. علّقت على الصورة: "اشتقتلكم"، وذلك بسبب غيابها عن الساحة الفنية في الآونة الأخيرة بسبب مرضها ودخولها إلى المستشفى.

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صورة أحلام من دون مكياج

نشرت أحلام صورة لها من دون مكياج في 20 مايو 2019، متمنية رمضان كريم للجميع.

صورة Tuba Buyukustun من دون مكياج

نشرت توبا بويوكوستن صورة لها من دون مكياج في 29 أبريل/نيسان 2019.

صورة Beren Saat من دون مكياج

نشرت بيرين سات صورة لها من دون مكياج في 26 فبراير/شباط، أي في يوم عيد ميلادها. كتبت تحت الصورة أنّها تقدمت في العمر، وتعتقد أن النصف الثاني من حياتها سيكون أجمل خصوصًا أنّها تعرّضت للكثير من الضغوطات والصدمات من قبل. في النهاية عيّدت الجميع وقالت من الجيد أنّنا ولدنا.

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