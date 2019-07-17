فساتين سهرة لبنانية من عروض كوتور خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 يوليو 2019 05:21 مساءً -

لا شك أنّ فساتين السهرة الفخمة، تزيد من تألق النساء وتشعرهنّ بمدى جاذبيتهنّ، ومع موسم الصيف تكثر المناسبات الخاصة التي تحتاج فيها المرأة إلى التألق بأبهى صورة لها. زخرت عروض الأزياء الراقية لـ خريف 2019 بالحضور اللبناني. اخترنا لكِ أجمل فساتين سهرة لبنانية التوقيع، والتي حملت بين طياتها إبداع أنامل المصممين من إيلي صعب، إلى زهير مراد، وجورج حبيقة.

فساتين إيلي صعب :

تمحورت مجموعة إيلي صعب Elie Saab الجديدة التي كشف عنها ضمن أسبوع باريس للهوت كوتور، حول الحضارة الصينية، وأنعكس ذلك بشكل واضح على الموديلات التي تهادت بها العارضات على خشبة العرض. وباتت معالم صيحات موضة 2020 واضحة بعد مشاهدة عرض المصمم اللبناني إيلي صعب، والذي ركز بشكل كبير في مجموعة كوتور خريف وشتاء 2019 - 2020 على فساتين السهرة المزينة بشق طويل على جانب التنورة، موديل سيؤمّن لكِ لوك أنثويًّا أنيقًا كما سيساعدكِ في إطالة ساقيكِ.

فساتين ايلي صعب

فساتين سهرة V Neck من إيلي صعب

- بخلاف صيحة الياقات العالية التي سيطرت على عرض المصمم اللبناني والمستوحاة من ستايل البدلات العسكرية، أحتلت الفساتين بالياقة الـ V Neck مكانًا بارزًا على منصة العرض، وتأتي في صالح كل امرأة تعاني مشكلة قصر القامة، لا سيّما اللواتي يتركز قصرهنّ في القسم العلوي من الجسم، حيث تساعد هذه القصة في إطالة الرقبة.

فساتين زهير مراد:



بوحي من الحضارة الشمال أفريقية، قدم المصمم زهير مراد Zuhair Murad مجموعته الجديدة من فساتين السهرة ضمن أسبوع باريس للهوت كوتور لموسم خريف وشتاء 2019 – 2020، طالعي أجمل التصميمات وأختاري منها ما يناسب شكل جسمِك.

-تصدرت فساتين السهرة مستقيمة القصة المحددة للقامة، مشهد الموضة، وابتكر المصمم اللبناني العالمي موديلات فائقة الأناقة، أعتمدي هذه الصيحة الرائجة في حال كان قوامكِ على شكل الساعة الرملية، وتجنّبيه إذا كنتِ نحيفة أو ممتلئة الجسم.

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فساتين زهير مراد لصاحبات الأكتاف المكتنزة

- قدّم مراد تشكيلة من الفساتين المميزة بأكمام الجرس الشهيرة Bell Sleeves والفساتين المزودة بالكابات الطويلة، وكلها موديلات ستخفي مظهر الأكتاف النحيفة والمكتنزة.

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فساتين جورج حبيقة :

مجموعة المصمم جورج حبيقة من أسبوع باريس للهوت كوتور لخريف شتاء 2019 ضمت باقة متنوعة من فساتين السهرة الفخمة، والتي ستكون ملهمة لكثير من النساء اللاتي يبحثن عن الفخامة والأناقة بلا قيد.

تنوعت المجموعة بين الفساتين المزينة بالوحدات اللامعة والمزينة بالريش، وكذلك المزينة بالترتر المختلف، فضلًا عن تركيز جورج حبيقة في مجموعة كوتور خريف شتاء 2019 على ألوانن الأبيض والأسود والأزرق بشكل كبير.

فساتين جورج حبيقة

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