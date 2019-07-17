موديلات نظارات شمسية للرجال تزيد أناقتهم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 يوليو 2019 05:21 مساءً - نظارتك الشمسية يمكنها أن تخبرنا بالكثير والكثير عن شحصيتك؛ فهي مثل المرآة بالنسبة للآخرين لإلقاء نظرة على شخصيتك، فيمكنها أن تتحدث هل أنت متواضع أو مغرور، كالكتاب المفتوح، أو تثير الغموض والحيرة، فكاهي أو جدي في تعاملاتك مع الآخرين؛ فالنظارة الشمسية يمكنها أن تحكي الكثير عن مرتديها.

أحدث موديلات النظارات الشمسية لصيف 2019



وتسيطر إيطاليا على سوق النظارات الشمسية في العالم، حيث تستحوذ شركة لكزوتيكا Luxottica الإيطالية على على بيع وتصنيع وتسويق أغلب ماركات النظارات الشمسية في العالم التي تحمل أسماء الماركات الشهيرة مثل فيرزاتشي، وأوكلي، وراي بان، وعابانا، ودولسي، وشانيل، وفوغ، وبولو رالف لورين، وغيرها الكثير من الماركات العالمية التي تنتشر في أنحاء العالم كافة.

تعد النظارات الشمسية الرجالية من طراز راي بان من أفضل الماركات العالمية في مجال صناعة النظارات الشمسية في العالم



أفضل نظارات شمسية رجالية 2019

تعد النظارات الشمسية الرجالية من طراز راي بان من أفضل الماركات العالمية في مجال صناعة النظارات الشمسية في العالم، وهناك النظارات الشمسية الرجالية من طراز بوليس، التي تُعد من أرقى أنواع النظارات في العالم، وتنتشر بشكل كبير، بفضل أشكالها المميزة كما أنها خفيفة الوزن، ولديها ما يناسب جميع الوجوه والأوقات، وهناك النظارة الشمسية السلحفاة، وتملك لوناً بنياً مائلاً للبرتقالي، ونقوشات أنيقة جداً.

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كما تجد النظارة الشمسية "ريترو"، ويندمج فيها المعدن مع البلاستيك، وتتميز بشكلها الدائري، وتعد أحد أهم أشكال الموضة للنظارات الرجالية الشمسية، وهناك النظارة الشمسية نافيجيتور، وتتميز بالإطارات المعدنية، وتناسب الرجال أصحاب شكل الوجه البيضاوي والطويل، وتجد النظارة الشمسية واي فرير، وتتميز بعدساتها المربعة التي أصبحت من الثوابت في مجالات الموضة التي تتغير باستمرار ومناسبة لجميع الفئات العمرية، وأصحاب الوجوه المستطيلة والعريضة.

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