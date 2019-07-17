ما السرّ وراء اختيار بريانكا شوبرا هذا اللون؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 يوليو 2019 05:21 مساءً - تصدرت النجمة الهندية بريانكا شوبرا غلاف أهم المجلّات الأميركية، وخضعت لجلسات تصوير جريئة في معظم الأوقات.

بريانكا شوبرا، تلك الهندية الجميلة ذات السمرة اللافتة التي تلفتنا دائمًا في جمالها. هذه الجميلة لها أسلوبها الخاص في الموضة وستايلها المميز، ولعلّ أكثر ما لفتنا هو التركيز على اللون الأبيض في معظم اطلالات بريانكا شوبرا خصوصًا الماسي الذي يُبرز جمالها بشكل آسر. فلماذا تركز بريانكا على هذا اللون بالتحديد، وكيف تنسقه في غالبية اطلالاتها؟

اللون الابيض هو المفضل لدى بريانكا شوبرا

سر حب بريانكا شوبرا للون الأبيض

من المتعارف عليه أنّ السمراوات ينجذبن بشكل كبير للون الأبيض، لأنه يليق بهنّ بشكل كبير. وبريانكا شوبرا هي أكبر دليل على ذلك، إذ يعمل هذا اللون على إبراز لون ونقاء بشرتها، خصوصًا درجة الأبيض الماسية التي تنعكس على البشرة توهّجًا ورقيًّا. فضلًا عن ذلك، لا تخاف بريانكا من إبراز تفاصيل جسمها، لأنها تتمتع بجسم رشيق ومميز، وهذا اللون يُبرزها بشكل كبير لأنه لون زاهٍ ويسلط الضوء على تفاصيل الجسم كافة.

اللون الابيض هو المفضل لدى بريانكا شوبرا

كيفية اعتماد الأبيض بأسلوب بريانكا شوبرا

في حال كنتِ صاحبة بشرة سمراء، يمكنكِ اعتماد أسلوب بريانكا شوبرا نفسه لكن بالطريقة التالية:

• اختاري درجة الأبيض المائلة إلى الماسي التي ستُبرز سمرتكِ بشكل كبير ولافت.

• نسقي مجوهرات ماسية أو من الذهب الأبيض مع الفساتين الخاصة بالمناسبات الليلية المهمّة.

• لأزيائكِ الكاجوال، يمكنكِ أن تضيفي لمسة من الاكسسوارات الملونة التي ستمنحكِ اطلالة عصرية لافتة. فيمكنكِ إضافة الأزرق أو الزهري أو الأحمر، أو غيرها من الدرجات القوية.

اللون الابيض هو المفضل لدى بريانكا شوبرا



• يمكنكِ إضافة وشاح ملون عند العنق، لكي تضيفي رونقًا من الأبيض على أزيائِك.

• من المميز أن تطلّي باطلالة كاملة بالأبيض، كأن تعتمدي حقيبة وحذاءً من لون التصميم نفسه.

• أضيفي لمسة من التميز إلى اطلالتكِ من خلال تنسيق اكسسوارات من السيلفر معها.

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