كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 يوليو 2019 05:21 مساءً - الجينز بتصميماته المختلفة، من القطع التي لا يمكن أن نتخلى عنها على الإطلاق، ومن التصميمات التي عادت بشكل كبير من موضة التسعينيات والثمانينيات، هو الجينز الواسع مثل بناطيل الـ boyfriend، أو الـ Mom Jeans، وغيرها من التصميمات.

وكثيرًا ما تختار الفاشينيستات المحجبات هذا التصميم الواسع لاطلالة مريحة ومحتشمة، ولكي تستطيع ارتداء بعض البلوزات والقمصان القصيرة معها، للمسة عصرية.

البنطلون الجينز الـ Paper bag بتنسيق عصري

كيف ترتدين الجينز الواسع كالفاشينيستات المحجبات؟





اعتمدت مدونة الموضة الكويتية آسيا صيحةً جديدة برزت هذا العام بقوة، وهي بنطلون الـ Paper bag، واختارته بخامة الجينز العملية، في لوك كاجوال عصري، مع بلوزة كاروهات بسيطة، وقبعة البوكت، لاطلالة جريئة للمحجبات.

الـ Mom Jeans الواسع مريح وعملي

الـ Mom Jeans الواسع مريح وعملي





يمكنكِ ارتداء بنطلون الـ Mom Jeans بأكثر من طريقة عصرية ومختلفة، من الممكن أن تختاريها مع القمصان الواسعة القصيرة، والكعب العالي الخوص، لتبدي أطول، أو الكعب السميك، بخاصة وإن كنتِ ممتلئة قليلًا.

أو اختاريها كالفاشينيستا عائشة كامل مع بلوزة واسعة، وأطراف البنطلون من الدانتيل المخملي، للمسة غاية في الأنوثة مع الستايل الكاجوال.

الجينز الواسع مع البليزر أسهل تنسيق لكِ

الـ Mom Jeans الواسع مريح وعملي





ليس شرطًا أنّ البنطلون الجينز الواسع يجب أن ترتدي معه بلوزات أو قمصان قصيرة، فالبليزر الطويل قطعة سوف تبدو متناغمة مع الجينز الواسع، كهذه الاطلالة من سلمى محمد مع الجاكيت الأصفر الفسفوري الباهت، ولكننا ننصحكِ باعتماد تصميمات حذاء الكعب العالي، ليمنحكِ طولًا ورشاقة.

Advertisements

الجينز الواسع عالي الخصر مع الكارديغان الطويل

الـ Mom Jeans الواسع مريح وعملي





أحد أسهل الطرق أيضًا لارتداء الجينز الواسع، هو اختياره مع الكارديغان الطويل بخاصة للفتيات الممتلئات، لاطلالة مريحة، وسوف تبدين أنحف وأكثر رشاقة، بخاصة مع الجينز عالي الخصر، مناسبة لمشاويركِ النهارية مع السنيكرز الرياضي.

اقرأ أيضًا:

فساتين محجبات باللون الأبيض.. إطلالة نهارية مثالية!

للمحجبات .. إطلالات من وحي المدونة دلال الدوب