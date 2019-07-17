كيف ترتدين الجينز الواسع كالفاشينيستات المحجبات؟

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 يوليو 2019 05:21 مساءً - الجينز بتصميماته المختلفة، من القطع التي لا يمكن أن نتخلى عنها على الإطلاق، ومن التصميمات التي عادت بشكل كبير من موضة التسعينيات والثمانينيات، هو الجينز الواسع مثل بناطيل الـ boyfriend، أو الـ Mom Jeans، وغيرها من التصميمات.
وكثيرًا ما تختار الفاشينيستات المحجبات هذا التصميم الواسع لاطلالة مريحة ومحتشمة، ولكي تستطيع ارتداء بعض البلوزات والقمصان القصيرة معها، للمسة عصرية.
البنطلون الجينز الـ Paper bag بتنسيق عصري
اعتمدت مدونة الموضة الكويتية آسيا صيحةً جديدة برزت هذا العام بقوة، وهي بنطلون الـ Paper bag، واختارته بخامة الجينز العملية، في لوك كاجوال عصري، مع بلوزة كاروهات بسيطة، وقبعة البوكت، لاطلالة جريئة للمحجبات.
الـ Mom Jeans الواسع مريح وعملي
يمكنكِ ارتداء بنطلون الـ Mom Jeans بأكثر من طريقة عصرية ومختلفة، من الممكن أن تختاريها مع القمصان الواسعة القصيرة، والكعب العالي الخوص، لتبدي أطول، أو الكعب السميك، بخاصة وإن كنتِ ممتلئة قليلًا.
أو اختاريها كالفاشينيستا عائشة كامل مع بلوزة واسعة، وأطراف البنطلون من الدانتيل المخملي، للمسة غاية في الأنوثة مع الستايل الكاجوال.
الجينز الواسع مع البليزر أسهل تنسيق لكِ
ليس شرطًا أنّ البنطلون الجينز الواسع يجب أن ترتدي معه بلوزات أو قمصان قصيرة، فالبليزر الطويل قطعة سوف تبدو متناغمة مع الجينز الواسع، كهذه الاطلالة من سلمى محمد مع الجاكيت الأصفر الفسفوري الباهت، ولكننا ننصحكِ باعتماد تصميمات حذاء الكعب العالي، ليمنحكِ طولًا ورشاقة.
الجينز الواسع عالي الخصر مع الكارديغان الطويل
أحد أسهل الطرق أيضًا لارتداء الجينز الواسع، هو اختياره مع الكارديغان الطويل بخاصة للفتيات الممتلئات، لاطلالة مريحة، وسوف تبدين أنحف وأكثر رشاقة، بخاصة مع الجينز عالي الخصر، مناسبة لمشاويركِ النهارية مع السنيكرز الرياضي.
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