صورة حديثة لمي عزالدين والسعدني تحيي الجدل حول علاقتهما: "في حضن بعض"

احتفلت الفنانة مي عزالدين، بعيد ميلاد الفنان أحمد السعدني بطريقتها الخاصة، إذ نشرت صورا لهما عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت في معظم الصور محتضنة السعدني، ما دفع الجمهور للتساؤل من وقت لآخر عن طبيعة علاقتهما، حتى وصل الأمر بالبعض لسؤالهما عن موعد زفافهما.

علق متابعو مي على الصور التي نشرتها في وقت متأخر من مساء أمس: "هما اتجوزوا ولا إيه، دايبين في بعض، مستحيل صداقة باين حب أصلا هي تستاهل الحب عسل، وهتتجوزوا إمتى الفرح بقى".

الاحتفال بعيد ميلاد مي عزالدين

لم يختلف احتفال الثنائي بعيد ميلاد مي في يناير 2019، إذ ربط متابعيهم بين الصور وعلاقة عاطفية تجمعهما، واحتلفت مع عدد محدود من أصدقائها وكان السعدني بينهم، إذ شارك جمهوره بصورة من الحفل وظهر وهو ممسكا بشعرها من الخلف وبيده الأخرى أمسك بيديها، وأرفق تعليقًا على الصورة قائلًا: "عشان تحرّمي تعملي عيد ميلاد تاني".

وجاء رد المتابعين، "بتشدها من شعرها يبقى لازم تتجوزها"، وقال آخر: "ربنا يخليكم لبعض اتجوزوا بقى".

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جدل متجدد حول علاقتهما

متابعو أخبار مي والسعدني على موقع "إنستجرام"، تحدثوا عن العلاقة التي تربط مي والسعدني رغم تأكيدهما أنّهما مجرد إخوة، وبدأ الجدل بعد نشر السعدني صورته مع مي، وعلق عليها "أختي الحقيقية"، لتعيد هي نشر الصورة معلقة: "بحبك يا عيون أختك إنت، يا رب أشوفك دايما مرتاح ومبسوط، قاعد جوه ومتربع".

متابعو النجمان كان لهم رأي آخر، إذ علقوا على المنشور الذي جاء دون مناسبة في أبريل 2018: "يا جدعان شيرين كانت أخت حسام حبيب برده، في الآخر هيتجوزوا، ويعني نقول مبروك، طب ألف مبروك".

ومرة ثالثة نشرت مي صورا لها محتضنة السعدني في مارس 2019، علقت عليها: "وحشتني أكتر صديق ليا.. تخيلوا لما تبقى واصل لدرجة ضغط شغل مش لاحق تشوف أقرب صاحب ليك لأكتر من شهرين لغاية دلوقتي.. وحشني بجد"، وعلق السعدني على الصور قائلا: "وأنا اقول صاحي لاقي 100 ميسد كول ليه، أتاريهم جوزونا تاني وأنا ماعرفش"، بينما جاءت تعليقات المتابعين: "اتجوزوا، دي تمهيدة قبل الزواج يعني، وطب اتجوزوا يا مي لايقين على بعض".

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