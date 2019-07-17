"حتى لو الصلاحية مخلصتش".. 8 علامات تؤكد فساد الأطعمة

النظر إلى تاريخ الصلاحية الآلية الوحيدة التي يعتمد عليها الكثيرون لتحديد مدى جودة الأطعمة وإمكانيها استعمالها، غافلين عن بعض المعايير الأخرى الدالة على صلاحية الأغذية.

وذكر موقع "بزنس إنسايدر" 8 علامات تدل على فساد الأطعمة، حتى إذا ظل تاريخ صلاحيتها ساريا، نعرضها خلال الفقرات التالية:-

- تجنب تناول الزبادي عند وجود طبقة سائلة أو متعفنة.

- يفسد الحليب بمجرد أن يفقد انسيابيته أو يتغير مذاقه.

- يجب رمي زيت الزيتون عند تغير رائحته.

- من علامات فساد اللحوم الحمراء، ظهور علامات لزوجه، أو خروج روائح كريهة منها في أثناء عملية الطهي.

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- تحول الخضراوات إلى اللون الأصفر، دليل على أنها غير صالحة للاستهلاك.

- ذبول وبروز الحبيبات بالفاكهة يدل على فسادها.

- يصبح البيض فاسدا عندما لا يطفو على سطح الماء.

تغير مذاق الحمص وميله إلى الطعام الحامضي، يدل على أنه فسد.

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