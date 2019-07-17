"حتى لو الصلاحية مخلصتش".. 8 علامات تؤكد فساد الأطعمة

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النظر إلى تاريخ الصلاحية الآلية الوحيدة التي يعتمد عليها الكثيرون لتحديد مدى جودة الأطعمة وإمكانيها استعمالها، غافلين عن بعض المعايير الأخرى الدالة على صلاحية الأغذية.
وذكر موقع "بزنس إنسايدر" 8 علامات تدل على فساد الأطعمة، حتى إذا ظل تاريخ صلاحيتها ساريا، نعرضها خلال الفقرات التالية:-
- تجنب تناول الزبادي عند وجود طبقة سائلة أو متعفنة.
- يفسد الحليب بمجرد أن يفقد انسيابيته أو يتغير مذاقه.
- يجب رمي زيت الزيتون عند تغير رائحته.
- من علامات فساد اللحوم الحمراء، ظهور علامات لزوجه، أو خروج روائح كريهة منها في أثناء عملية الطهي.
- تحول الخضراوات إلى اللون الأصفر، دليل على أنها غير صالحة للاستهلاك.
- ذبول وبروز الحبيبات بالفاكهة يدل على فسادها.
- يصبح البيض فاسدا عندما لا يطفو على سطح الماء.
تغير مذاق الحمص وميله إلى الطعام الحامضي، يدل على أنه فسد.
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