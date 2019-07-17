مايا مرسي تغادر لإسبانيا لحضور "الحوار الإقليمي عن تمكين المرأة"

تغادر الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى إسبانيا اليوم، على رأس وفد رسمي يمثل مصر لحضور فعاليات الحوار الإقليمي للاتحاد من اجل المتوسط بشأن تمكين المرأة، والمنعقد في مدينة برشلونة بإسبانيا خلال يومي 18 و19 يوليو 2019، إذ يضم وفد مصر الدكتورة نجلاء العادلي مدير عام الادارة العامة للاتصالات الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس القومي للمرأة، والسفيرة وفاء بسيم عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، وممثل عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء بمصر.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنّ المؤتمر يهدف لفتح باب النقاش بين الدول الأعضاء في الاتحاد، للاتفاق على المؤشرات التي يتم استخدامها لمتابعة تنفيذ إعلان القاهرة الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط نوفمبر 2017، وإجراء حوار مفتوح بين أجهزة الإحصاء الوطنية والإقليمية عن الفرص المتاحة للبدء في وضع إطار للإحصاءات وبيانات النوع الاجتماعي، ومناقشة آليات متابعة وتقييم الوزراء المعنين بالمرأة بدول الاتحاد لمدى التقدم المحرز في وضع المرأة.

وأوضحت مرسي أنّ إعلان القاهرة الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط نوفمبر 2017، تضمن إعلان 43 دولة من الأعضاء في الاتحاد، التزامهم في تعزيز وضع المرأة ومشاركتها، والموافقة على إنشاء آلية متابعة تعتمد على عدد من المؤشرات بهدف مراقبة التقدم المحرز في مجال النهوض بوضع المرأة، ولتقييم فجوة النوع الاجتماعي، وتساهم في تقديم مقترحات لصانعي القرار بدول الاتحاد والشركاء عن كيفية إحداث تأثير ملحوظ في وضع المرأة في هذه الدول.

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يشارك في المؤتمر عدد كبير من الوزراء المعنيين بشؤون المرأة والمساواة بين الجنسين من الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، وممثلين عن مؤسسات الإحصاء الوطنية، والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية، والشبكات الإقليمية للمجتمع المدني، ومؤسسات سيدات الأعمال، وممثلين عن النقابات المهنية، وشركاء التنمية.

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