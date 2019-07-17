طريقة عمل رقائق الخبز المشبعة

رقائق الخبز من الأكلات المفيدة للجسم وهي مصنعة عن طريق حبوب مفيدة وصحية للجسم، وهي تصلح لتكون "سناكس" لمن يتبع نظاما غذائيا، إذ لا تحتوي على دهون أو نشويات تعمل بدورها على زيادة الوزن.

المكونات

½ كوب ماء دافئ.

ملعقة صغيرة خميرة.

ملعقة صغيرة عسل أبيض.

كوب شوفان خشن.

2 كوب دقيق شوفان ناعم جدا.

¼ كوب جنين قمح.

¼ كوب حبوب الكينوا.

¼ كوب بذور الشيا.

¼ كوب بذر الكتان.

¼ كوب لبن بودرة خالي الدسم.

¼ كوب زيت.

ملح.

للتقديم

بيض مسلوق.

رومي مدخن.

شرائح سلطة.

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الطريقة

يخلط الماء الدافئ والعسل والخميرة، ويقلب جيدا، وتضاف باقي المكونات كلها.

تعجن جيدا في العجان أو باليد، حتى تتكون عجينة قابلة للتشكيل.

يمكن فردها وتشكيلها شرائح، أو تبرم وتلف على شكل البقسماط.

تشكل كرات صغيرة، ثم تفرد رفيعة جدا قدر الإمكان لتتحمص جيدا في الفرن.

ويراعى تشكيله دوائر صغيرة وليست كبيرة، أو تفرد بين ورقتين زبدة وتقطع مربعات أو تقطع بقطاعة دائرية، وترفع بهدوء شديد لأنها هشة جدا.

ترص على صينية الفرن المبطنة بورق الزبدة، وتدخل الفرن على 190 درجة حتى يحمص ويأخذ لون حلو.

ملحوظة

يفضل تناوله 3 شرائح في الصباح أو الظهر، وقليل جدا نحو شريحتين بعد المغرب عند الإحساس بالجوع الشديد.

يمكن الاستغناء عن الكينوا والشيا إن لم تتوفر، ولكن إضافتها مفيدة جدا.

الشوفان الخشن مهم لأنّه يأخذ وقتا في الهضم.

يمكن الاستغناء عن الملح لأصحاب الضغط المرتفع.

4 قطع من هذه الشرائح تعادل ربع رغيف.

الوصفة طعمها أفضل مع إضافة اللبن البودرة، ويمكن أكلها دون أي غموس، ويمكن الاستغناء عن اللبن البودرة لكن طعمها بيكون أقل، ولكن الطريقتين مفيدة جدا ومشبعة.

لا يفضل إضافة الردة نهائيا، إذ تمنع امتصاص الكالسيوم من الجسم، وبالتالي تساعد على هشاشة العظام، وتؤدي إلى مشكلات في القولون.

الخميرة مفيدة جدا لاحتوائها على فيتامين ب.

شكل الشرائح أفضل، ويسهل وضع شريحة جبنة أو رومي عليه عكس البقسماط.

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