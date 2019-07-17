تبدأ من 2900 جنيه.. أسعار فنادق الغردقة في عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

إذا كنت ممن يفضلون السفر في الأعياد، بعد روتين الشغل والدراسة، لقضاء إجازة ممتعة على ساحل البحر الأحمر، والاستمتاع بالمياه الصافية والمناظر الطبيعية، بعيدًا عن زحمة العاصمة، ففي السطور التالية، نقدم لك أسعار الفنادق في مدينة الغردقة خلال أيام عيد الأضحى، وفقًا لموقع "booking" المعني بحجز الفنادق.

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- فندق Golden Paradise Aqua Park City:

الفندق (5 نجوم) على بعد 4 دقائق سيرًا على الأقدام من الشاطئ ويقع بالكيلو 21 بسهل حشيش، ويضم حديقة مائية مجانية مع 4 مسابح وسبا واسع.

سعر الفرد في الغرفة المفردة خلال أيام العيد (4 أيام و3 ليالي) 7400 جنيه، يشمل جميع الوجبات والمشروبات والسناكس.

- فندق دزرت روز:

مُصنف 5 نجوم ويقع بشارع سفاجا بقلب مدينة الغردقة، ويشمل 3 مسابح وسبا ومسبح للأطفال وشاطئ خاص على طول البحر الأحمر، كما يشمل على منتزه مائي.

سعر الفرد في الغرفة المفردة خلال أيام العيد 6771 جنيهًا، يشمل جميع الوجبات والمشروبات والسناكس والألعاب الترفيهية.

- فندق تروبيتل سهل حشيش:

يتميز الفندق المُصنف 5 نجوم، بإطلالات ساحرة على البحر، كما يشتمل على شاطئ رملي مع رصيف خاص للمراكب الصغيرة، ويضم 3 مسابح خارجية مدفأة في فصل الشتاء، بالإضافة إلى مسبح للأطفال.

سعر الفرد في الغرفة المفردة 10500 جنيه خلال أيام العيد، يشمل جميع الوجبات والمشروبات والسناكس والألعاب الترفيهية الخاصة بالفندق.

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منتجع القصر القديم بسهل حشيش:

يقع المنتجع المصنف 5 نجوم خلف جبال الصحراء في سهل حشيش وعلى بعد 200 متر من الشاطئ الرملي الخاص. ويوفر مسبحا خارجيا مدفأ وحوض استحمام ساخن، ويتميز بنادٍ للأطفال.

سعر الفرد في الغرفة المفردة 4800 جنيه في أيام العيد، يشمل جميع الوجبات والمشروبات والسناكس والألعاب الترفيهية الخاصة بالفندق.

مارلين إن أزور :

يقع المنتجع في حي الممشى السياحي بمدينة الغردقة، ويتميز بمنطقة شاطئ خاص ومرافق الشواء وبار.

موقعه يتميز بالقرب من العديد من مناطق الجذب السياحي المعروفة، حيث يقع على بعد 14 كم من خط الساحل وعلى مسافة 16 كم من موقع مالك ديشا للغوص وعلى بعد 22 كم من موقع أبو حشيش للغوص.

سعر الفرد في الغرفة المفردة 3700 جنيه خلال أيام العيد، يشمل جميع الوجبات والمشروبات والسناكس والألعاب الترفيهية الخاصة.

فندق ذهبية أند بيتش ريزورت:

وفر هذا المنتجع الـ 4 نجوم المطل على جزيرة Giffen Island الشهيرة شاطئا خاصا ومرسى على ضفاف البحر الأحمر. ويقع مسبحه الخارجي وسط حدائق مكسوة بالأزهار.

يقع بشارع الكورنيش سقالة، على بعد كيلومتر واحد من وسط مدينة الغردقة و7 كم من مطار الغردقة. ويبعد مسافة 10 دقائق سيرا على الأقدام عن شارع التسوق Sheraton Street.

سعر الفرد خلال أيام العيد في الغرفة المفردة 2900 جنيه، يشمل جميع الوجبات والمشروبات والسناكس والألعاب الترفيهية الخاصة بالفندق.