8 نصائح ذهبية للمصطافين في أقوى موجة حارة.. احذر تجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

بعد انقضاء العام الدراسي، وفي الإجازات الصيفية، تطير بعض الأسر المصرية إلى المناطق الساحلية لقضاء عطلة مميزة على البحر، لكن مع موجات الحرَّ الشديدة التي تتعرض لها مصر، قد يتعرض البعض إلى حروقات جلدية بفعل درجات الحرارة العالية والمياه المالحة أو المسبح الذي يحتوي على نسبة كبيرة من الكلور، أو ضربات شمس ونزلات برد.

وفي السطور التالية يقدم "الخليج 365" أبرز الإرشادات للتعامل السليم مع موجات الحر في المصايف، حسب ما ذكر موقع "CNN" عربي، والدكتور إبراهيم عطا رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية:

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1- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارقة في الفترة من 11 ظهرًا حتى 4 عصرًا وذلك لتعامد الشمس بشكل كُلي عليك، خصوصًا في المناطق الساحلية للبحر الأحمر مثل الغردقة، الجونة، مرسي علم، شرم الشيخ، دهب، رأس شيطان.

2- يفضل ارتداء ملابس فاتحة على البحر لأنها تقلل شعورك بالحرارة عكس الملابس السوداء.

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3- تغيير الواقي الشمسي كل ساعتين خصوصًا بعض تعرضك للمياه، فأنه يُزال في كل مرة عند السباحة في ماء البحر أو المسبح، لتتجنب الحروق الجلدية.

4- حاول أن تختار مكان وجهتك الساحلية بعد متابعة الطقس المناخي لها، والأنسب في الأشهر الصيفيةـ

5- حاول الابتعاد عن الأماكن التي تحتوي على مكيفات هوائية خصوصًا بعد الانتهاء من السباحة، تجنبًا للإصابة بنزلة برد.

6- احرص على وجود مرطبات جدلية في حقيبة سفرك، وماسكات طبيعية تحمي بشرتك وجسدك من أشعة الشمس ليلاً.

7- في حالة نسيان جلب الواقي الشمسي يمكنك استعمال ماء الورد كبديل رائح للحماية من الشمس، ولكن يتغير من 10 إلى 15 دقيقة.

8- أكثر من تناول المشروبات الفريش مثل البرتقال والليمون التي تساعدك على الاسترخاء والتمتع بالمصيف، والابتعاد تمامًا عن المنبهات مثل القهوة والنسكافية والشاي.