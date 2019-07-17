خبراء ينصحون بعباد الشمس الدرني هربا من السكري والسمنة

كشف مجموعة خبراء المركز العلمي للنظم الغذائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، عن مشروب يؤدي إلى الصحة المثالية، وهو عباد الشمس الدرني الخالي من الكحول.

والنبتة يتبع الفصيلة النجمية لدوار الشمس، ويتميز بخصائصه العلاجية خاصة لمرضى السكر والسمنة وأمراض الكلى والجهاز الهضمي، حسب ما ذكرته الوكالة الروسية نوفوستي.

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وتحتوي النبتة على نسبة عالية من الأحماض الأمينية ومجموعة فيتامين В وكربوهيدرات مفيدة وحمض الأسكوربيك، وبيتا كاروتين وعناصر معدنية أخرى مثل الكالسيوم والحديد والفسفور والكروم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك والسيليكون.

ويشير الخبراء إلى أنّه يمكن صنع مشروب غير كحولي أساسه عباد الشمس الدرني، مع إضافة القليل من عصير الجزر واليقطين والتفاح والبرقوق والأناناس، على ألا تقل نسبة عباد الشمس الكحولي فيه عن 15-20%.

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