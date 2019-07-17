الإفتاء ترصد 4800 فتوى بشأن الطلاق الشفهي شهريا

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنّ حالات الطلاق التي تم رصدها مزعجة، مؤكدا تسجيل بين 4 آلاف و200 حالة فتوى و4800 شهريا متعلقة بالطلاق الشفهي.
وأضاف علام خلال كلمته في مؤتمر مواجهة الطلاب المبكر في مصر، وإعلان نتائج البحث التي أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، اليوم، أنّ من بين 4800 حالة فتوى بشأن وقوع طلاق شفهي، جار تأكيد وقوع 4 حالات بالفعل، يلجأون للمأذون لتوثيق الطلاق.
وتابع مفتي الجمهورية أنّ النسب التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والمسجلة بالفعل عن حالات الطلاق مفزعة، مشيرا إلى أنّ هناك غياب تام لثقافة حماية الأسرة والوعي الأسري، رغم تسجيل 800 ألف حالة زواج سنويا.
ولفت علام إلى أنّ الطلاق قضية أمن قومي بسبب النسب العالية التي يتم رصدها سنويا في الطلاق بشكل عام، وفي الطلاق المبكر بشكل خاص، مناشدا مؤسسات الدولة بالتكاتف لإيجاد الحلول وغرس ثقافة حماية الأسرة، مشيرا إلى أنّ التشريع الإسلامي قصد حماية الأسرة.
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