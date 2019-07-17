أصالة تتغزل في ابنتها: شامتي حلاوة الشام موطني.. ونجلتها: مكاني السعيد

رسائل محبة متبادلة بين الفنانة السورية أصالة نصري وابنتها الكبرى شام الذهبي، من زوجها الأول أيمن الذهبي، عبر حساباتهن الرسمية على "إنستجرام".

ونشرت أصالة صورتين مع ابنتها وهي تقبّلها، معلقة: "شامتي والحمد لله ما بتّحبّ الفلتر، وبنفس الوقت بتحبّ تتصوّر، وأنا للأسف تعوّدت عيني على الصور مع أصحابي أو محبيني بفلاتر كتيرة".

وأضافت: "إنّما بشوف أصدق الصور وأطّيبها هيّي الّلي بتحبها شاميتي فا جرح صغير بجبيني ما بيضرّ، وميكبّ مو حلو متل العادة، كمان مو مشكلة، المهمّ الصورة حقيقيّة والحبّ كبير".

واختتمت حديثها بمزيد من التغزل في ابنتها: "شامتي بحلاوة الشّام، أحلى طبيعة ربّ العالمين خلقها، شامي وطني، شامي الطبيعة الساحرة الّلي ما حدا غيّر بملامحها وبتمني تضلّها مع الطبيعة توأم".

Advertisements

من جانبها، نشرت "شام" الصورة ذاتها، معلقة عليها باللغة الإنجليزية: "موطني ومكاني السعيد.. أصالة نصري".

وتفاعل متابعو أصالة مع صورتها التي تجاوزت 33 ألف تسجيل إعجاب ومئات التعليقات، بينها: "يا شيخة انتي ما شاء الله بدون فلتر تجنني، المكياج حلو جدا، وبنتك مش شبهك خالص".

​