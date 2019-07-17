المرأة العربية تنظم حوارا مع الشباب عن تعزيز دور النساء في بناء السلام

تعقد منظمة المرأة العربية، حوار الشباب العربي بشأن "تعزيز دور المرأة في بناء السلام وتفعيل قرار مجلس الأمن 1325"، بالتعاون مع وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بالمملكة المغربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وحكومة اليابان، في الفترة من 18 حتى 20 يوليو 2019 بمراكش – المغرب، ضمن برنامج المنظمة للشباب العربي.

ويهدف الحوار لتكوين جيل من القادة يُتقن التعامل بأدوات العصر متضمناً مهارات الاتصال والإقناع، والقدرة على المشاركة الإيجابية في الحياة العامة وفي عمليات الإصلاح والتطوير المجتمعية، والإلمام بشكل وافٍ بقضايا المرأة العربية.

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وصرحت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، بأنّ الحوار يُساهم في تدريب الشباب العربي المُشارك على كيفية إعداد حملات كسب التأييد والمناصرة، لتعزيز دور المرأة في المجتمعات المحلية بصفة عامة، وتفعيل قرار مجلس الأمن رقم (1325) بصفة خاصة.

ويضم الحوار أعضاء وعضوات اللجنة الاستشارية الدائمة للشباب العربي من (12) دولة عربية، فضلا عن عدد من الشباب المغربي من الجنسين.

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