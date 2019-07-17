مشاهدة الأفلام في دور العرض تؤخر شيخوخة الدماغ

أجرى خبراء أكاديمية الأعصاب الأمريكية، دراسة حديثة أوضحت أنّ هناك حرف وألعاب تساعد في تأخر ظهور مرض شيخوخة الدماغ.

الدراسة التي شملت ألف شخص متوسط أعمارهم 78 عاما، بيّنت أنّ أحد المشتركين لا يعاني من أي مشكلات إدراكية، ومع متابعة باقي الاشخاص لمدة 5 سنوات بمتابعة قدراتهم المعرفية، وجدوا أنّ 532 مشتركا لديه مشكلات في الدماغ.

Advertisements

وكشفت الدراسة عن أنّ استخدام الكمبيوتر في مرحلة البلوغ يقلل خطر الإصابة بضعف الإدراك بنسبة 48%، وفي الشيخوخة بنسبة 30%، وفي المتوسط انخفض خطر الانتهاكات بنسبة 37% للأشخاص الذين يستخدمون جهاز كمبيوتر في سن البلوغ وما بعده، كما أنّ مشاهدة الأفلام في دور العرض والمشاركة في الفعاليات الاجتماعية، من الأنشطة التي تخفض احتمال حدوث تغيرات في الدماغ بنسبة 20%، أما ممارسة الحرف الفنية التطبيقية فيخفض احتمال التغيرات بنسبة 42% وهذا المؤشر يشمل كبار السن فقط.

وبيّنت الدراسة أنّ الأشخاص الذين كانوا يمارسون نوعين من النشاطات التي اقترحوها، انخفض احتمال حصول تغيرات في دماغهم بنسبة 28%، وكلما زاد عدد النشاطات إلى 3 و4 و5 كانت النسبة 45 و56 و43 % على التوالي.

​