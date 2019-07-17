طريقة عمل محشي الكوسة باللحم المفروم

"المحشي باللحم المفروم" من الأطعمة التي يفضلها كثيرون، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.

وفيما يلي خطوات تحضير "المحشى باللحم المفروم"، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قناة "CBC سفرة"، وهي كما يلي.

المقادير

نصف كيلو كوسة.

زبدة.

نصف كيلو أرز.

ربع كيلو لحم مفروم.

بصلة مبشورة.

نصف كيلو باذنجان.

زيت.

ملعقتان صلصة طماطم.

عصير طماطم.

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نعناع ناشف.

ثوم.

ملح.

فلفل.

طريقة التحضير

- تقوير الباذنجان والكوسة جيدا.

- خلط اللحم مع الملح والفلفل والنعناع والبصل المبشور والطماطم.

- حشو الباذنجان والكوسة بخلطة اللحم المفروم.

- رص المحشي في حلة مدهونة زبدة.

- إضافة عصير الطماطم والثوم المفروم، ثم تركه على النار حتى يهدأ.

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