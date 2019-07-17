4 أنواع من النساء يبتعد الرجال عنهن.. فائقة الجمال بينهن

أوضحت دراسة جديدة أنّ الرجال يخشون الارتباط بـ4 أنواع من النساء، ورغم أنّ النساء يتهافتن ليصبحن الأجمل، لا سيما اللجوء لعمليات التجميل، إلا أنّ أول أنواع النساء اللاتي يهرب منهن الرجل هي فائقة الجمال.

وذكرت الدراسة الأمريكية بحسب صحيفة "عكاظ"، أنّ الرجال ينجذبون بداية للسيدات الجميلات لكن الشعور يتبدل سريعا، لا سيما إنّ كانت غير مثقفة فهذا يجعله يهرب منها سريعا، إذ يكتشف الفجوة بين تفكيره وتفكيرها، ما يجعله يبتعد عنها سريعا.

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وحددت الدراسة كذلك 3 أنواع أخرى من النساء لا يفضل الرجال الارتباط بهن، رغم أنّ أغلب الرجال يبحثون عن امرأة مثالية تفوق حدود توقعاتهم، ومن بين هؤلاء النساء المهووسة بالزواج، التي يشعر الرجل أن الزواج هو كل ما يشغل بالها.

النوع الثالث هو المتحكمة الغيورة، التي لا تترك مناسبة وتتحدث عن علاقة الرجل بنساء أخريات، والنوع الأخير هو ذات المشاعر الباردة، التي لا تشعر بوجوده.

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