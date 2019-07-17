طريقة عمل زلابية بالشوكولاتة

حضري لأطفالك زلابية بالشوكولاتة، لتناوله عقب الوجبة الأساسية، بدلًا من شراء الحلوى من الخارج، وإليكِ الطريقة، بخطوات الشيف، نجلاء الشرشابي. مكونات زلابية بالشوكولاتة كوبان دقيق ملعقتين نشا ملعقة خميرة فورية ملعقة كبيرة سكر ملعقة صغيرة فانيليا رشة ملح ملعقتين كاكاو زيت للقلي Advertisements شربات صوص شوكولاتة طريقة تحضير زلابية بالشوكولاتة - في وعاء عميق، اخلطي الدقيق مع النشا والخميرة والفانيليا والسكر والملح. - ضيفي الماء، واخلطي جيدًا حتى تحصلين على عجين متماسك. - اتركي العجين لتتخمر، ثم ضيفي لها الكاكاو مع القليل من الماء. * تقلب العجينة وتقسم إلى جزأين اقطعي من العجين، واقليه بالزيت، ثم اغمسيها في الشربات البارد. ضيفي صوص الشوكولاتة على الزلابية، وقدميها. ​

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