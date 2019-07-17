نصائح للتخلص من الشخير

يعد الشخير واحد من الأمور المزعجة للأشخاص خلال النوم، فهو الصوت الذي يصدر من الأنف أو الفم خلال النوم نتيجة انسداد جزئي في المجاري التنفسية العليا، ويؤثر بالطبع على راحة الأشخاص خلال نومهم.

وإليكم 5 طرق لوقف الشخير، بحسب وكالة "سبوتنك" الروسية التي نقلت عن صحيفة "ذا ديلي ستار" البريطانية.

تجنب الكحول والتدخين

يؤدي تناول المشروبات الكحولية قبل النوم إلى زيادة "الشخير"، لذلك يخفف الابتعاد عن تناول المشروبات الكحولية من الأعراض.

وفضلا عن ذلك، يزيد التدخين حدة الصوت، إذ يزعج الأغشية الموجودة في الأنف والحلق، ما يؤدي إلى انسداد المجرى الهوائي.

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خسارة الوزن

يتضخم نسيج العنق عند زيادة وزن الجسم، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث الشخير. لكن إنقاص الوزن قليلا يعمل على نحافة نسيج العنق وربما يساعد في تقليل الشخير.

النوم على جانب الجسم

يزداد الشخير، في كثير من الأحيان، عندما يكون الشخص مستلقيا على ظهره، إذ يتراجع لسانه إلى الوراء وتزداد مقاومة مجرى الهواء، لذلك يجب تجنب النوم على الظهر.

التهوية

يمكن للهواء الجاف أن يهيج الأنف والحلق، لذلك قد يكون من المفيد ترك نافذة صغيرة مفتوحة.

زيت النعناع

يفيد استخدام منتجات النعناع في علاج احتقان الأنف، ولا سيما عند دهن المناطق المحيطة بالأنف بـ"زيت النعناع"، الأمر الذي يؤدي إلى فتح الممرات الأنفية.

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