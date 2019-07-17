طريقة عمل حواوشي بالسجق

يعتبر الحواوشي من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، لذلك نقدم لكِ اليوم طريقة عمل حواوشي السجق على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج "على قد الإيد"، على قناة CBC سفرة. المقادير سجق. لحمة مفرومة. سمنة. طماطم مكعبات. فلفل أخضر رومي. فلفل أخضر حار. بصل مبشور. ملح. فلفل أسود. خبز بلدي. Advertisements طريقة التحضير - اخلطي اللحمة المفرومة مع السجق والبصل المبشور. - أضيفي الطماطم والفلفل الرومي والحار والملح والفلفل الأسود ويقلب. - ضعي الحشوة داخل الخبز وادهنيه بالسمنة. - رصي الحواوشي في صينية وأدخليه الفرن حتى تمام النضج ثم قدميه. ​

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